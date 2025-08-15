"Es neko negaidu!" Ukrainas iedzīvotāji dalās pārdomās pirms Trampa un Putina tikšanās
Ukrainas iedzīvotāji Kijivā dalās savās domās pirms gaidāmā samita starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, daži no viņiem ir cerīgāki par iespēju panākt miera iznākumu nekā citi, ziņo CNN.
“Protams, man ir vislabākās cerības. Es patiešām vēlos atgriezties mājās Kijivā un turpināt dzīvot drošu dzīvi. Es sirsnīgi ceru, ka pasaules līderi pievērsīs pietiekamu uzmanību notikumiem Ukrainā, " teica sieviete vārdā Aleksandra.
Cita sieviete, Marija, teica, ka viņa nezina, ko samits nesīs, taču ir grūti ticēt jebkādām labām ziņām.
“Es vēlos mieru un klusumu, tas ir vissvarīgākais,” viņa teica. “Bet viņi apšauda visas tās nabadzīgās frontes zonas. Man ļoti žēl cilvēku. Tik daudz cilvēku mirst par neko.”
Trešā iedzīvotāja, Oksana, uzskata, ka sarunas nesīs vairāk “tukšu solījumu,” piebilstot: “Un pēc pāris dienām triecieni atsāksies kā ierasti. Godīgi sakot, es neko negaidu.”
Tajā pašā laikā sieviete vārdā Katerina uzskata, ka prioritāte ir apstādināt nogalināšanu, “bet tādā veidā, kas ir pieņemams Ukrainai un Ukrainas tautai.”
Vīrietis vārdā Konstantīns nebija optimistisks: “Es neko negaidu. Pirmkārt, tāpēc, ka Trampa pozīcija mainās ātrāk, nekā viņš par to var runāt. Otrkārt, Putinam ir jāparāda saviem pilsoņiem, ka viņš var izdarīt jebko, zina visu un var apmānīt ikvienu. Un, protams, es nedomāju, ka mēs atdosim savas teritorijas.”
Jau ziņots, ka Ankoridžā, Aļaskas štatā 15. augustā notiek ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē. Plānots, ka pušu sarunas sāksies plkst.11.30 pēc vietējā laika jeb plkst.22.30 pēc Latvijas laika.