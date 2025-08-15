Krievijas “Āfrikas Korpusa” pirmajā sakāvē Mali dzīvību zaudējuši vismaz trīs karavīri
Vismaz trīs Krievijas “Āfrikas korpusa” kaujinieki ir gājuši bojā džihādistu uzbrukumā Mali, iezīmējot šīs vienības pirmos upurus kopš tās izveides. Uzbrukums notika 1. augustā netālu no Tenenku pilsētas Mopti reģionā, kad konvoju pārsteidza džihādistu grupa JNIM, kas saistīta ar „Al-Qaeda”.
Joprojām neapstiprināta informācija liecina, ka bojāgājušo skaits varētu būt daudz lielāks – līdz pat 40 karavīriem, tai skaitā 14 Krievijas pilsoņiem. Pēc uzbrukuma Džihādisti sagrāba “Āfrikas korpusa” militāro transportlīdzekli, ieročus un munīciju, vēlāk izplatot šokējošus kadrus ar kritušajiem kaujiniekiem sociālajos tīklos.
Video redzami uz zemes militāros terpos ģērbti karavīri, kamēr fonā dzirdami automātisko ieroču šāviņi. Šis ir pirmais gadījums, kad publiskoti attēli ar kritušiem Krievijas karavīriem kopš Āfrikas korpuss" ieņēma "Vagner" kaujinieku vietu Mali šī gada jūnijā.
Krievu blogeris "Turist" vietnē "Telegram" notikušo nodēvēja par katastrofu. "Ņemot vērā visus Āfrikas korpusa rīcībā esošos resursus, šo vajadzēja novērst," pauda blogeris. Viņš arī pauda nožēlu, ka kaujinieki bija pametuši gan vairākus savus transportlīdzekļus, gan biedru līķus.
Jau ziņots, ka pēc Krievijas militārā grupējuma "Vagner" līdera Jevgeņija Prigožina nāves "vagnerieši" krita nežēlastībā un 2023. gada beigās parādījās ziņas, ka Krievija veido Āfrikas korpusu, kura mērķis ir aizstāt "Vagner" grupas vienības, kas darbojas kontinentā. Saskaņā ar "Vedomosti" avotiem, "Āfrikas korpuss" šobrīd ir aizstājis "Vagner" vienības un korpusam pievienojušies daudzi bijušie "vagner" algotņi. "Āfrikas korpuss" ir tieši pakļauts Krievijas Aizsardzības ministrijai.