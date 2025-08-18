Izmaiņas, kuras skars daudzus. (Foto: Shutterstock)
Pasaulē
Šodien 06:10
Francijā zemniekiem neļaus izmantot “bišu slepkavu”
Francijas Konstitūcijas padome atcēlusi strīdīgo lauksaimniecības likuma pantu, kas atļāva izmantot par bišu slepkavu dēvēto pesticīdu – acetampirīdu.
Latvijas Satversmes tiesai līdzīgā institūcija norāda, ka šīs kukaiņu indes izmantošana pārkāpj Apkārtējās vides hartu un tiesības uz dzīvi veselīgā vidē. Francijā minētā insekticīda izmantošanu aizliedza 2018. gadā, bet vēlāk parlaments to atļāva.
Citās Eiropas Savienības valstīs tas ir legāls līdz pat 2033. gadam. Latvijā acetampirīds ir reģistrēts Augu aizsardzības līdzekļu sarakstā kopš 2022. gada.
Franču lauksaimnieki ir sašutuši, norādot, ka apdraudēta biešu, ābolu un citu kultūraugu raža. Tikmēr vides aizstāvji minēto lēmumu uzskata par lielu panākumu, kādas studentes petīcija savāca 2,1 miljonu parakstu, kas Francijai ir rekords.