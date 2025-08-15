Spāniju plosa meža ugunsgrēki
Spāniju turpina plosīt meža ugunsgrēki. Lai cīnītos ar katastrofu, Spānija mobilizējusi aptuveni tūkstoš militārpersonu un 50 gaisa vienības. Spānija ...
Meža ugunsgrēki Spānijā prasījuši jau trešo dzīvību - miris ugunsdzēsējs, kurš diennakti cīnījās par savu dzīvību
Meža ugunsgrēki Spānijā prasījuši jau trīs cilvēku dzīvības. Kāds brīvprātīgais ugunsdzēsējs ar 85% ķermeņa apdegumiem diennakti cīnījās slimnīcā par izdzīvošanu, tomēr - neveiksmīgi.
Jau ziņots, ka Grieķijā, Spānijā un Portugālē turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Spānija tie ir vieni no plašākajiem ugunsgrēkiem pēdējo gadu laikā, un ja liesmas tuvākajā laikā netiks apslāpētas, tie varētu kļūt pat par plašākajiem ugunsgrēkiem Spānijas vēsturē. Ugunsnelaimē dzīvību zaudējuši trīs cilvēki.
Pirmdien netālu no Madrides gāja bojā vīrietis, kurš mēģināja izglābt zirgus no degoša staļļa. Nākamajās dienās divi brīvprātīgie ugunsdzēsēji zaudēja dzīvību Kastīlijas un Leonas reģionā – abi centās ierobežot liesmu izplatību ar zāģiem, kad viņus pārsteidza uguns. Viens no viņiem nomira dažu stundu laikā, bet otrs – pēc diennakts slimnīcā ar 85% ķermeņa apdegumu.
Ugunsgrēku dēļ hospitalizēti vēl vismaz seši cilvēki ar nopietniem apdegumiem. Spānijas premjerministrs Pedro Sančess ceturtdien paziņoja, ka „draudi joprojām ir lieli” un pateicās glābējiem, kuri riskē ar dzīvību, lai aizsargātu iedzīvotājus.
Lai cīnītos ar katastrofu, Spānija mobilizējusi aptuveni tūkstoš militārpersonu un 50 gaisa vienības. Spānija arī kļuvusi par piekto valsti nedēļas laikā, kas aktivizējusi ES civilās aizsardzības mehānismu. No Francijas uz Spāniju jau nosūtītas divas ūdensmetēju lidmašīnas.
Spānijas izmeklētāji ceturtdien aizdomās par meža ugunsgrēku izraisīšanu aizturēja četrus cilvēkus. Ceturtdien tika aizturēts viens vīrietis saistībā ar ugunsgrēku, kurā nodega 3000 hektāru lielas platības ap Puerkasu, Kastīlijas un Leonas reģionā, paziņoja Civilā gvarde. Vēl viens aizdomās turamais tika aizturēts trešdien saistībā ar sešiem meža ugunsgrēkiem, kas no 19.jūlija līdz 3 augustam izcēlās Malagas kūrorta apkārtnē.
Eiropā ugunsgrēki nav aprobežojušies tikai ar Spāniju. Grieķijas pilsētā Patras liesmas sasniegušas pilsētas nomales, piespiežot evakuēt bērnu slimnīcu un pansionātu. Grieķijā tika aizturēts 19 gadus vecs jaunietis, kurš, iespējams, izraisījis ugunsgrēku. Tikmēr Melnkalnē dzēšanas darbos dzīvību zaudēja karavīrs.
Eiropas Komisija norāda, ka šī gada ugunsgrēku sezona ir viena no smagākajām, ko Eiropa piedzīvojusi – 2025. gadā civilās aizsardzības mehānisms aktivizēts jau 16 reizes, kas atbilst visam 2024. gada rādītājam. Kopumā Eiropā šogad nodeguši vairāk nekā 500 000 hektāru mežu – par 134% vairāk nekā vidēji pēdējo 20 gadu laikā.