Grieķijā, Spānijā un Portugālē turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki
Grieķijā, Spānijā un Portugālē ugunsdzēsēji turpina cīņu ar postošiem savvaļas ugunsgrēkiem, kuru izplatīšanos veicina lielais karstums un sausums.
Vēja ātruma samazināšanās ceturtdien ļāva ugunsdzēsējiem plašāk izmantot lidmašīnas liesmu dzēšanā.
Spānijā nesenajos ugunsgrēkos gājuši bojā trīs cilvēki un tūkstošiem cilvēku bijuši spiesti evakuēties. Spānijas policija ceturtdien paziņoja, ka aizdomās par meža ugunsgrēku izraisīšanu aizturēti četri cilvēki, līdz ar to kopējais šovasar apsūdzēto skaits sasniedzis 30.
Grieķijas ugunsdzēsības dienests ceturtdien ziņoja, ka izdevies ierobežot plašo ugunsgrēku pie Patras. Aizdomās par šī ugunsgrēka izraisīšanu aizturētas trīs personas.
Mainoties vēja virzienam, Grieķijā pastāv risks izcelties jauniem plašiem ugunsgrēkiem, ceturtdien brīdināja amatpersonas.
Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka šonedēļ reaģējusi uz Grieķijas, Spānijas, Bulgārijas, Melnkalnes un Albānijas lūgumiem pēc palīdzības un nosūtījusi uz šīm valstīm ugunsdzēsības lidmašīnas un helikopterus. Aģentūra norādīja, ka šovasar tā jau 16 reizes ir iedarbinājusi palīdzības mehānismu savvaļas ugunsgrēku dēļ.
Albānijā plaši ugunsgrēki turpina plosīties valsts vidienē un dienvidos, kur nodegušas vairāk nekā 200 mājas. Policija uzskata, ka vairāki no šiem ugunsgrēkiem izraisīti tīši.