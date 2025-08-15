Mančestras lidostā notikusi dīvaina divu „easyJet” lidmašīnu sadursme. „Tas bija spēcīgs trieciens!"
Piektdienas rītā Mančestras lidostā notika savāda sadursme, kad ceļā uz pacelšanās skrejceļu, ar spārniem sadūrās divas aviokompānijas "easyJet" lidmašīnas.
Sadursme notika ap plkst. 6.30 rītā, un skāra reisus, kas grasījās doties ceļā uz Parīzi (EZY2117) un Gibraltāru (EZY2267). Abas lidmašīnas pēc sadursmes atgriezās stāvvietā, un pasažieri no gaisa kuģiem tika evakuēti.
„Mēs īslaicīgi lidostā apturējām visas operācijas, lai novērtētu situāciju. Kad konstatējām, ka lidmašīnas var droši atgriezties stāvvietā, darbs tika atsākts. Tas prasīja dažas minūtes,” norādīja Mančestras lidostas pārstāvis.
Viena no pasažierēm, Tiniša Čaudrija, kas atradās lidmašīnā uz Gibraltāru, notikušo salīdzināja ar autoavāriju. „Tas bija spēcīgs trieciens - visa lidmašīna nodrebēja,” viņa norādīja medijam "BBC". Notikuma vietā nekavējoties ieradās vairāki ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta pārstāvji, kamēr pasažieri palika lidmašīnā, līdz tika pabeigta drošības pārbaude.
"EasyJet" pārstāvis norāda, ka ka par notikušo ir uzsākta izmeklēšana. „Lidmašīnu spārnu galiem saskaroties, abas lidmašīnas atgriezās stāvvietā. Pasažieriem tika piedāvāti kuponi atspirdzinājumiem, kamēr tiek nodrošināti aizvietošanas reisi,” norādīja uzņēmums. „Mēs atvainojamies klientiem par radušos kavēšanos. Pasažieru un apkalpes drošība ir mūsu augstākā prioritāte,” teikts paziņojumā.