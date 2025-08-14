Krievijas hakeri centušies pārņemt kontroli pār Norvēģijas HES dambi
Krievijas hakeri šī gada aprīlī veica uzbrukumu Norvēģijas HES dambim, uz četrām stundām pilnībā atverot vienu no tā vārstiem, kā rezultātā ik sekundi no dabja izplūda 500 litri ūdens, paziņojusi Norvēģijas drošības policijas priekšniece Beāte Gangosa.
Uzbrukums notika Norvēģijas rietumu pilsētā Bremangerē, un tas potenciāli varēja nodarīt ievērojamus postījumus, ja netiktu novērsts. Gangosa norāda, ka uzbrukuma mērķis bija radīt bailes un haosu sabiedrībā. "Šāda veida operāciju mērķis ir radīt bailes un haosu sabiedrībā. Mūsu krievu kaimiņš ir kļuvis bīstamāks," uzsvēra amatpersona.
Uzbrukuma dēļ hidroelektrostacijā četru stundu garumā ar ātrumu 500 litri sekundē izplūda ūdens, līdz kiberuzbrukums tika apturēts. Par laimi pēc slūžu atvēršanas upē, kas atrodas netālu no Svelgenas pilsētas, ūdens līmenis nepacēlās līdz plūdu atzīmei.
Uzbrukuma dienā krievu hakeru grupējums vietnē "Telegram" publicēja 3 minūšu garu video, kurā uzņēmās atbildību par nodarījumiem. "Mēs ieguvām pierādījumus, ka aiz kiberuzbrukuma stāv valsts atbalstīts grupējums. Mēs redzējām, ka tas bija iekļuvis HES datorsistēmās. Pēc tam viņi sociālajos tīklos apstiprināja, ka ir to izdarījuši," norāda policijas priekšniece. Tikmēr Krievijas vēstniecība Oslo visas apsūdzības noraidīja, norādot, ka "Gangosas apgalvojumi esot politiski motivēti".
"Mums ir jābūt modriem. Mums ir jāsaprot, ka notiek ne tikai gatavošanās jaunām sabotāžām, bet tiek darīts viss, lai ietekmētu Norvēģijas sabiedrību un apdraudētu mūsu drošību," uzsvēra Gangosa. Jāpiebilst, ka Norvēģija lielāko daļu elektroenerģijas ražo, izmantojot hidroelektrostaciju dambjus un valsts izlūkdienesti jau iepriekš brīdinājuši par šādu sabotāžu draudiem.