Igaunijas policija.
Pasaulē
Vakar 23:42
Igaunijā aizturēts Polijas pilsonis, kurš mēģinājis nelegāli šķērsot robežu, lai pievienotos Krievijas armijai
Igaunijā aizturēts 49 gadus vecs Polijas pilsonis, kurš mēģinājis nelegāli šķērsot robežu ar Krieviju, lai pievienotos Krievijas armijai un piedalītos karā pret Ukrainu, trešdien paziņoja Igaunijas prokuratūra un Drošības policija.
Vīrietis 5. augustā neilgi pēc pusnakts mēģinājis nelegāli šķērsot robežu uz piepūšamā matrača pa Narvas upi. Aizturēšanas brīdī pie viņa tika atrasti priekšmeti ar agresiju atbalstošu simboliku.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka viņš Igaunijā bija ieradies no Serbijas. Sākts kriminālprocess pēc panta, kas paredz atbildību par līdzdalību vai palīdzību agresijā.
Tiesa aizturētajam noteikusi drošibas līdzekli apcietinājumu.