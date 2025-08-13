Eiropas dienvidos pieņemas spēkā savvaļas ugunsgrēki
Eiropas dienvidos trešdien pieņēmušies spēkā savvaļas ugunsgrēki un tika ziņots par trim nāves gadījumiem Spānijā, Turcijā un Albānijā.
Grieķijā liesmas apdraud Patru, kas ir trešā lielākā pilsēta valstī. Reģionā ap Patru divu dienu laikā izdeguši gandrīz 10 000 hektāru, un liesmas sasniegušas Patras piepilsētas. Vismaz 15 ugunsdzēsēji hospitalizēti ar apdegumiem vai citām traumām.
Grieķijas ugunsdzēsības dienests ir pārslogots, līdzīgi kā dienesti citās valstīs, ko pēc nedēļām ilgiem karstuma viļņiem piemeklējuši ugunsgrēki.
Grieķija lūgusi Eiropas Savienībai (ES) atsūtīt ugunsdzēsības lidmašīnas, lai atbalstītu vairāk nekā 4800 ugunsdzēsēju, kas cīnās ar vairāk nekā 20 ugunsgrēkiem visā valstī.
Albānijā, kur arī plosās aptuveni 20 ugunsgrēku, uz dienvidiem no Tirānas gājis bojā 80 gadus vecs vīrietis, paziņoja amatpersonas.
Albānijas vidienē netālu no bijušās armijas munīcijas noliktavas tika evakuēti četru ciematu iedzīvotāji, bet Korčas rajonā, netālu no Grieķijas robežas, vairākus sprādzienus izraisīja Otrā pasaules kara laika artilērijas lādiņi. Varasiestādes ziņoja, ka valsts vidienē liesmas nopostījušas desmitiem māju.
Spānijas Kastīlijas un Leonas apgabalā ugunsgrēkā trešdien gājis bojā brīvprātīgais ugunsdzēsējs.
Valsts meteoroloģijas aģentūra brīdināja, ka gandrīz visā Spānijas teritorijā pastāv ārkārtējs vai ļoti augsts ugunsbīstamības risks. Paredzams, ka karstuma vilnis ilgs līdz pirmdienai.
Madridē ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties tūkstošiem cilvēku. Spānijas vidienē daudzviet evakuācijas centri ir pārpildīti. Satiksme pa ātrgaitas dzelzceļa līniju starp Madridi un Galisija apgabalu tika apturēta, jo liesmas pietuvojās pārāk tuvu vairākiem sliežu posmiem.
Šogad Spānijā 199 ugunsgrēki nopostījuši gandrīz 99 000 hektārus, kas ir divreiz vairāk nekā pērn līdz augusta vidum.
Portugālē 1800 ugunsdzēsēju ir iesaistīti cīņā ar pieciem lieliem ugunsgrēkiem. Tikmēr Itālijā ugunsdzēsējiem izdevies pakļaut kontrolei savvaļas ugunsgrēku Vezuva kalnā, kas dega piecas dienas. Taču 16 pilsētās joprojām ir spēkā brīdinājumi par ārkārtēju karstumu.
Turcijā cīņā ar liesmām gājis bojā mežstrādnieks. Mežsaimniecības ministrija paziņoja, ka darbinieks gāja bojā negadījumā, kurā bija iesaistīta ugunsdzēsēju automašīna un kurā cieta vēl četri cilvēki.
Turcija kopš jūnija beigām cīnās ar spēcīgiem meža ugunsgrēkiem. Kopumā gājuši bojā jau 18 cilvēki.
Francijā, kas vēl atgūstas no nesenajiem ugunsgrēkiem dienvidu apgabalos, pēdējās dienās atkal valda svelme, gaisa temperatūrai vietām pārsniedzot 40 grādus pēc Celsija.
Eiropas Savienība sniedz palīdzību ugunsgrēku skartajām valstīm, tostarp valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Pēdējā laikā palīdzība lielākoties tika koncentrēta uz Melnkalni, kur plašie meža ugunsgrēki plosās apvidos netālu no galvaspilsētas Podgoricas.