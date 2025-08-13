/Ilustratīvs attēls/
Pasaulē
Šodien 19:58
Pie Itālijas salas apgāžas migrantu laiva - vismaz 20 bojāgājušie
Apgāžoties laivai ar migrantiem, Vidusjūrā pie Itālijas salas Lampedūzas gājuši bojā vismaz 20 cilvēki un vairāki pazuduši jūrā, trešdien paziņojusi ANO bēgļu aģentūra (UNHCR).
Itālijas raidorganizācija "Radio Radicale" ziņoja, ka laivā atradās 97 cilvēki, kad tā apgāzās aptuveni 20 kilometrus uz dienvidrietumiem no Lampedūzas. Radio "RaiRadio1" vēstīja, ka pazuduši 12 līdz 17 migranti, un 60 izdzīvojušie nogādāti drošībā Lampedūzā.
Laivu, kas tobrīd jau bija apgāzusies, no gaisa pamanīja Itālijas finanšu policijas lidmašīna.
Migrantu laivas, kas dodas no Ziemeļāfrikas uz Itāliju, bieži vien ir sliktā stāvoklī un pārpildītas. Šajā nelegālās migrācijas maršrutā šogad gājuši bojā jau vismaz 675 cilvēki, liecina UNHCR dati.
Līdz šim pa šo ceļu Itālijā šogad ieradušies jau 38 263 nelegālie migranti, paziņoja Itālijas Iekšlietu ministrija.