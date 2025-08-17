Burvīgas Eiropas valstis, kurās var labi dzīvot pat ar 1000 eiro mēnesī
Domā, ka vienīgās vietas, kur dzīvot ar ļoti ierobežotu budžetu, ir Āzijā vai Latīņamerikā? Padomā vēlreiz!
Tu patiešām vari dzīvot Eiropā ar 1700 eiro mēnesī - un daudzās vietās dzīve būs ne tikai ērta, bet pat ļoti piepildīta, raksta "Forbes".
Neatkarīgi no tā, vai esi pensionārs, kas dzīvo no sociālās apdrošināšanas vai digitālais klejotājs, ir vairāk iespēju nekā jebkad agrāk izbaudīt Eiropas sapni, bez lieliem izdevumiem.
Lielās galvaspilsētas vai tūristu iecienītas vietas viegli iztērēs tavu sociālās apdrošināšanas pabalstu un vēl vairāk - taču tā nav vienmēr. Dodies tālāk austrumos vai izpēti mazāk zināmus Rietumeiropas un Dienvideiropas reģionus, un laba dzīve būs pieejama pat tiem, kuriem ir ierobežots budžets.
Centrāleiropa un Austrumeiropa piedāvā dažus no labākajiem dzīves kvalitātes un izmaksu attiecības rādītājiem kontinentā. Ar uzticamu infrastruktūru, plašu sabiedriskā transporta tīklu, zemu noziedzības līmeni un pieejamu kvalitatīvu veselības aprūpi, mazāk apmeklētās Eiropas valstis ir tikpat labi aprīkotas kā tradicionālās iecienītās vietas. Turklāt šajās valstīs var iegūt ES uzturēšanās atļauju, kas nozīmē, ka visa Eiropa ir tavā rīcībā.
Rietumeiropā ciemati un lauku reģioni - pat Portugālē, Itālijā, Spānijā un Francijā - joprojām piedāvā apbrīnojamu dzīves stilu par cenām, kas nepārslogo budžetu. Un, ja esi gatavs iemācīties jaunu valodu, atradīsi vietējos stūrīšus, kas samazinās tavus mēneša izdevumus.
Sapņo par siltu vēju pa logu? Rīta pastaigām pie jūras? Vēsturiskām, bruģētām pilsētas centrālēm? Skaistus skatu no balkona? Neliedz budžeta ierobežojumiem noteikt tavu domāšanu. Ir iespējas dzīvot labi Eiropā, pat ar ierobežotu budžetu. Šeit ir vietas, kur dzīvot labi Eiropā par 1700 eiro mēnesī vai mazāk, nezaudējot komfortu un šarmu.
Budapešta, Ungārija: skaistums par saprātīgu cenu
- Izmaksu diapazons: 1000 līdz 1500 eiro mēnesī
- Kāpēc: Stilīga pilsētas dzīve par zemākām izmaksām, lieliska sabiedriskā transporta sistēma
- Vispiemērotāk: Ceļošanai pa Centrāleiropu, pilsētas kultūras cienītājiem, ārvalstu profesionāļiem
Budapešta, iespējams, ir visizdevīgākā Eiropas galvaspilsēta - tā piedāvā Rietumeiropas līmeņa kultūru un infrastruktūru par daudz pieejamāku cenu.
Ņemot vērā dzīves kvalitāti, kosmopolītisko atmosfēru, mākslu, kafejnīcu kultūru, sabiedrisko transportu un pieejamo mājokli, Budapeštu varētu droši saukt par "vislabāko cenas un vērtības attiecību" galvaspilsētu Eiropā. Pat pilsētas centrā iespējams atrast dzīvokļus zem 680 eiro. Ieskaitot komunālos maksājumus, pārtiku, veselības apdrošināšanu un izklaidi, viens cilvēks vai pāris var labi dzīvot par mazāk kā 1500 eiro mēnesī.
Budapešta ir droša, pārsvarā līdzena (viegli staigājama vai piemērota riteņbraukšanai) un ar metro, kas sacenšas ar pasaules labākajiem. Tā ir īsta kultūras metropole ar muzejiem, operu, galerijām un visām izklaidēm, ko sagaidīt no augstākās klases pilsētas.
Pilsētai ir arī savs īpašais šarms - termālie baseini, kafejnīcas, mūzikas vietas. Budapešta ir kā brīvdabas muzejs ar arhitektūru, kas var sacensties ar Parīzi.
Digitālos klejotājus piesaista ātrs internets un darba telpas, bet pensionārus - pieejama, kvalitatīva veselības aprūpe un mierīgāks dzīves ritms ārpus tūristu pārņemtajā vietām.
Lai gan ungāru valodas apguve varētu būt izaicinājums, angļu valoda ir plaši izplatīta, īpaši jauniešu vidū. Turklāt Ungārija piedāvā zemu izmaksu uzturēšanās iespējas, izmantojot ilgtermiņa vīzas pensionāriem vai ārštata darbiniekiem.
Budapešta, iespējams, ir labākā "lielpilsēta" Eiropā, kur dzīvot par mazāk nekā 1700 eiro mēnesī - tu iegūsti kosmopolītisku dzīvesveidu, lielisku ēdienu, vēsturisku šarmu un stabilu infrastruktūru, bet bez Parīzes, Lisabonas vai Barselonas cenu zīmes.
Grieķija: Pieejamā Egeja
- Izmaksu diapazons: 855 līdz 1450 eiro mēnesī
- Kāpēc: Lēts mājoklis, īpaši ārpus Atēnām vai Santorīni
- Piemērota: Pensionāriem, salu mīļotājiem, vēstures entuziastiem
Grieķija varbūt vislabāk pazīstama ar savām baltajām salām un leģendārajiem drupām, taču tā ir arī viens no vislabāk glabātajiem noslēpumiem par pieejamu dzīvi Eiropas Savienībā. Ārpus pārslogātajiem tūrisma galamērķiem, piemēram, Santorīni vai Mikonas, dzīve Grieķijas salā (vai kontinentālajā daļā) ir viegli pieejama. Dzīvokļi vai kotedžas - pat ar skatu uz jūru - parasti tiek izīrēti par mazāk nekā 684 eiro mēnesī. Ja esi rūpīgs, vari atrast īstu pērli arī par 340 eiro.
Grieķija iemieso Vidusjūras dzīvesstilu: silts un saulains klimats visu gadu, mierīgs dzīves ritms, elpu aizraujošas pludmales, sapņainas salas un pat kalnu reģioni. Šeit esošie ūdeņi ir dzidri zili un silti visa gada garumā.
Grieķu kultūra ir ļoti sabiedriska - vietējie iedzīvotāji ir sirsnīgi, viesmīlīgi un labprāt dalās savā dzīvē ar jaunpienācējiem. Šeit nav grūti atrast savu kopienu - gan starp vietējiem, gan citiem ieceļotājiem. Dzīve ciematā, piemēram, bieži vien norisinās ap vietējo tavernu (restorānu), kur cilvēki vakaros stundām ilgi pavada laiku, sarunājoties ar ģimeni un draugiem. Arī rīta kafijas dzeršana ir sava veida rituāls, kas palīdzēs tev iekļauties jaunajā vidē.
Tāpat Grieķijā attīstās infrastruktūra attālināti strādājošajiem, īpaši tādās pilsētās kā Saloniki vai uz salām, piemēram, Krētā. Interneta pieejamība ir laba, pārtikas produkti ir lēti, un dzīvesveids ir aktīvs un veselīgs.
Turklāt Vidusjūras diēta - bagāta ar olīveļļu, jūras veltēm, svaigiem dārzeņiem un pilngraudiem - ir zinātniski pierādīta kā veselību veicinoša un svaru samazinoša.
Valsts piedāvā nodokļu atvieglojumus, lai piesaistītu ārvalstu pensionārus un profesionāļus, padarot Grieķiju arvien pievilcīgāku kā ilgtermiņa mājvietu tiem, kas meklē mierīgu un lētu dzīvesveidu Eiropā.
No mājīgām salu mājām līdz vēsturiskiem iekšzemes ciematiem - Grieķija piedāvā dažas no labākajām dzīvesvietām Eiropā par mazāk nekā 1700 eiro mēnesī.
Kipra: Vidusjūra bez liekām izmaksām
- Izmaksu diapazons: 1000 līdz 1500 eiro mēnesī
- Kāpēc: Zemi nodokļi, Vidusjūras dzīvesveids, plaši izplatīta angļu valoda
- Vispiemērotākā: Pensionāriem, digitālajiem nomadiem, saules mīļotājiem
Ja vēlies dzīvot pie jūras ar ierobežotu budžetu, viena no labākajām vietām, kur to darīt, ir Kipra.
Briti un citi eiropieši jau vairāk nekā gadsimtu dodas baudīt salas piekrasti. Kipra piedāvā mūsdienīgu infrastruktūru, nodokļu priekšrocības un sauli visu gadu - par daudz zemākām izmaksām nekā citās Vidusjūras valstīs.
Kipra ir ES dalībvalsts ar ciešām saitēm ar Lielbritāniju, un tā ir viena no retajām Eiropas valstīm, kur angļu valoda ir oficiāla valsts valoda - vēl viens iemesls, kāpēc tā ir populāra izvēle ārzemniekiem.
Pat tādās lielās pilsētās kā Larnaka, Pafosa vai Limasola, vienistabas dzīvokļu īre parasti svārstās no 430 līdz 690 eiro mēnesī, turklāt daudzi piedāvājumi ir tuvu piekrastei. Komunālie maksājumi un pārtikas cenas šeit ir zemākas nekā lielākajā daļā Rietumeiropas. Tā kā nav nepieciešama apkure, un, ja izdodas ierobežot gaisa kondicioniera lietošanu, iespējams ievērojami ietaupīt. Veselības aprūpe Kiprā ir pieejama un augstas kvalitātes.
Salas dzīvesveids ir nesteidzīgs, un kafejnīcu kultūra šeit ir ļoti spēcīga, tāpat kā dzīvīga ēdienu baudīšanas vide. Sala ir droša, piemērota ģimenēm un bagāta ar vēsturi - no romiešu drupām līdz bizantiešu klosteriem, šeit noteikti būs ko apskatīt.
Pensionāri, no kuriem daudzi ir briti, novērtē pastāvīgo siltumu visu gadu, mierīgo dzīves ritmu, nodokļu priekšrocības un piekļuvi ES veselības aprūpei. Savukārt digitālie nomadi izbauda kopstrādes telpas, pludmales kafejnīcas un pieejamu, taču attīstītu dzīvesveidu ar vairāk nekā 300 saulainām dienām gadā.
Un, lai gan Kipra ir galamērķis pludmales cienītājiem, ar vienu no labākajām niršanas vietām Vidusjūrā, sala piedāvā arī pārgājienus kalnos pat ziemā.
Kopumā Kipra piedāvā lielisku mūsdienu dzīves un Vidusjūras šarma kombināciju. Tā ir īpaši pievilcīga ārvalstniekiem, kuri vēlas jūru, sauli un Eiropas komfortu - nepārmaksājot kā citās Rietumeiropas valstīs.