Netālu no Krievijas okupētās Zaporižjas atomelektrostacijas kravas ostas redzami dūmi
12. augustā Ukrainas Enerģētikas ministrija ziņoja, ka Krievijas okupētās Zaporižjas atomelektrostacijas kravas ostas teritorijā novēroti dūmi.
Ministrija brīdināja, ka jebkādas provokācijas vai militāra darbība šajā apgabalā varētu izraisīt "neparedzamas un katastrofālas sekas visam kontinentam".
Amatpersonas strādā, lai noteiktu precīzu incidenta vietu un iespējamās sekas, norādot, ka osta atrodas ārpus elektrostacijas aizsargātā perimetra.
Ministrija nosodīja Krievijas karaspēka un militārā aprīkojuma turpmāko izvietošanu elektrostacijā, nosaucot to par starptautisko tiesību un kodoldrošības principu pārkāpumu.
Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grossi sacīja, ka šajā apgabalā "nav ziņots par radiācijas pieaugumu, nekādu ietekmi uz kodoldrošību".
BREAKING: Zaporizhzhia nuclear power plant is completely covered in smoke— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025
Whether there is a threat to the plant itself remains unknown. There is also no information about the cause of the fire. pic.twitter.com/iCVXeZrKJ0
Zaporižjas atomelektrostacija, kas atrodas Enerhodarā, ir lielākā kodolstacija Eiropā, kas pirms pilna mēroga kara saražoja aptuveni 20% no Ukrainas elektroenerģijas.
Krievija to ir okupējusi kopš 2022. gada marta, izraisot Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras atkārtotas bažas par drošību saistībā ar avārijas slēgšanu, elektroenerģijas padeves pārtraukumiem un spiedienu uz Ukrainas darbiniekiem.
Zaporižjas AES krievu okupācijā
Eiropas lielāko atomelektrostaciju Zaporižjā Krievijas armija sagrāba 2022. gada 4. martā. Pēc okupantu kontrolētās Kahovkas HES uzspridzināšanas pastāv bažas, ka ...
Ziņots, ka ASV ir ierosinājusi atdot elektrostacijas kontroli Ukrainai, pirms nodot pārvaldību Amerikas uzraudzībā, lai piegādātu elektroenerģiju gan Krievijas, gan Ukrainas kontrolētajām teritorijām, taču Maskava šo priekšlikumu nekavējoties noraidīja.
Krievija pieprasa Zaporižjas AES īpašumtiesības, pamatojoties uz Zaporižjas apgabala nelikumīgo aneksiju 2022. gadā. Krievija okupētās Ukrainas dienvidos būvē jaunas elektrolīnijas, lai savienotu elektrostaciju ar savu elektrotīklu.
Krievijas spēki kontrolē aptuveni 74% no Ukrainas Zaporižjas un Hersonas apgabaliem valsts dienvidaustrumos, kuru platība ir aptuveni 41 176 kvadrātkilometri, savukārt Ukraina saglabā kontroli pār aptuveni 14 500 kvadrātkilometriem, liecina "Reuters". Krievija kontrolē tādas svarīgas pilsētas kā Melitopole, Berdjanska un Enerhodara, bet apgabala galvaspilsēta Zaporižja joprojām atrodas Ukrainas valdības kontrolē.