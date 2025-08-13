ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Ankoridžā, Aļaskas štatā, piektdien notiks Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē.
Šodien 07:40
Trampa un Putina tikšanās notiks Ankoridžas armijas bāzē
ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Ankoridžā, Aļaskas štatā, piektdien notiks Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz avotiem Baltajā namā.
Samita organizatori atzinuši, ka "vienīgā pilsēta milzīgajā štatā, kur būtu iespējams rīkot samitu, ir Ankoridža. Un tikai Apvienotā Elmendorfa-Ričardsona bāze, kas atrodas pilsētas ziemeļu malā, atbilst vēsturiskās tikšanās drošības prasībām", vēsta CNN.
Tiesa, "Baltais nams bija cerējis izvairīties no kadriem ar Krievijas līdera un viņa svītas uzņemšanu ASV militārajā objektā", norāda telekanāls.