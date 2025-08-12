Mūžībā devusies iemīļotu bērnu grāmatu autore Aino Pervilka
93 gadu vecumā otrdien mūžībā devusies igauņu rakstniece, dzejniece un tulkotāja Aino Pervika, kura sarakstījusi tādas grāmatas kā "Arabella, jūras laupītāja meita" un "Prezidents".
Pervika absolvējusi Tartu Universitāti somugru valodu specialitātē. No 1955. līdz 1960.gadam viņa bijusi Igaunijas Valsts izdevniecības bērnu un jauniešu literatūras redaktore, no 1960. līdz 1970.gadam - Igaunijas Televīzijas bērnu un jauniešu raidījumu redaktore. Vēlāk pilnībā pievērsusies literārajai darbībai.
Vislabāk Pervika pazīstama kā bērnu grāmatu autore, taču sarakstījusi arī romānus un dzejoļus pieaugušajiem, kā arī tulkojusi igauņu valodā ungāru literatūru. Pervika ir starptautiskās Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvas bērnu literatūrā un grāmatu mākslā 2015.gada starptautiskā laureāte, bet balvu par viņas stāstu grāmatas "Prezidents" izcilo tulkojumu, iedzīvinot cilvēcisko prezidenta tēlu latviešu valodā, tajā pašā gadā saņēma Maima Grīnberga. Latviski izdotas arī Pervikas grāmatas "Gaisa baloniņš", "Arabella, jūras laupītāja meita" un "Burmemme".