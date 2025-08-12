Zelenskis: "Esmu pateicīgs Eiropas līderiem par skaidru atbalstu mūsu neatkarībai"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicies Eiropas līderiem par atbalstu un uzsvēris, ka nedrīkst ļaut Krievijai vēlreiz maldināt pasauli.
Tuvojoties piektdien Aļaskā plānotajam ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samitam, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi otrdien kopīgā paziņojumā atzinīgi novērtēja Trampa centienus panākt kara izbeigšanu Ukrainā, bet uzsvēra, ka ceļu uz mieru nevar noteikt bez Ukrainas. Paziņojumu atbalstīja visu ES dalībvalstu līderi, izņemot Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu.
"Esmu pateicīgs Eiropas līderiem par skaidru atbalstu mūsu neatkarībai, teritoriālajai integritātei un par tieši tādu aktīvu pieeju diplomātijai, kas var palīdzēt izbeigt šo karu ar cienīgu mieru. Mēs visi atbalstām prezidenta Trampa apņēmību un mums visiem kopā jāveido tāda nostāja, kas neļaus Krievijai vēlreiz maldināt pasauli," sociālajos tīklos paziņoja Zelenskis. Vienlaikus viņš brīdināja, ka Krievijas izturēšanās liecina par jaunu uzbrukumu gatavošanu.
"Mēs redzam, ka Krievijas armija negatavojas izbeigt karu. Gluži pretēji, tā veic tādas kustības, kas liecina par gatavošanos jaunām uzbrukuma operācijām. Šādos apstākļos ir svarīgi, lai pasaules vienotību nekas neapdraudētu," uzsvēra Zelenskis.
Prezidents norādīja, ka visiem kopā jāapspriež jautājumi, kas saistīti ar Ukrainas un Eiropas drošību. "Jebkuram lēmumam ir jāpapildina kopējās drošības iespējas. Un Krievijai ir jāatbild par atteikšanos pārtraukt slepkavošanu. Kamēr viņi turpina karu un okupāciju, mums visiem kopā ir jāturpina spiediens - spēka spiediens, sankciju spiediens, diplomātijas spiediens. Paldies visiem, kas palīdz!" paziņoja Ukrainas prezidents.