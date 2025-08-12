ASV kāds vīrietis pieķerts pelnot bagātību ar aizsargātu bruņurupuču tirdzniecību - viņš tos sūtījis klientiem zeķēs
Austrumu bruņurupuči Ķīnā ir statusa simbols. Kāds Ķīnas pilsonis ASV apgabaltiesā atzina savu vainu aptuveni 850 aizsargātu bruņurupuču eksportēšanā, kas bija ietīti zeķēs un nepatiesi marķēti kā rotaļlietas, paziņoja ASV Tieslietu departaments.
No 2023. gada augusta līdz 2024. gada novembrim Vei Čjangam Linam izdevās eksportēt uz Honkongu vairāk nekā 200 sūtījumus ar bruņurupučiem, teikts Tieslietu departamenta pirmdienas paziņojumā.
Kastes, kurās bija bruņurupuči, bija marķētas kā "satur plastmasas dzīvnieku rotaļlietas", starp citiem priekšmetiem", norādīja varas iestādes.
Lins galvenokārt sūtīja austrumu bruņurupučus un trīsķīlu bruņurupučus. Abas sugas ir sastopamas ASV. Bruņurupuči bija sasieti mezglotās zeķēs, kad tos atrada ASV amatpersonas. Bruņurupučiem ir unikālas atzīmes uz čaulām, un Ķīnā tos uzskata par statusa simbolu, kur tos bieži tur kā mājdzīvniekus.
ASV varas iestādes lēsa, ka Lina konfiscētajiem bruņurupučiem kopējā tirgus vērtība ir 1,4 miljoni ASV dolāru (1 205 405 eiro). Viņš tika pieķerts, kad dzīvnieki tika aizturēti robežas pārbaudē.
Abas sugas, kuras 1990. gados tika kontrabandas ceļā ievestas lielos daudzumos, ir aizsargātas ar Starptautisko konvenciju par apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirdzniecību. Bruņurupuču tirdzniecība ir atļauta tikai ar eksporta atļaujām vai pāreksporta sertifikātiem.
Austrumu kastes bruņurupucis ir arī starptautiski atzīts par neaizsargātu sugu Pasaules Dabas aizsardzības savienības (IUCN) klasifikācijā. Papildus bruņurupučiem Lins eksportēja arī 11 citus sūtījumus ar rāpuļiem, tostarp indīgām čūskām, vēsta BBC. Lins, kuram spriedums paredzēts 23. decembrī, var tikt sodīts ar līdz pieciem gadiem cietumā.
Martā vēl viens ķīniešu pilsonis tika notiesāts uz 30 mēnešiem cietumā par vairāk nekā 2000 austrumu kastes bruņurupuču kontrabandu. Dzīvnieki arī bija ietīti zeķēs un iepakoti kastēs, kuras bija marķētas kā satur mandeļu un šokolādes cepumus. Tajā laikā ASV varas iestādes lēsa, ka katru bruņurupuci varētu pārdot par 2000 ASV dolāriem (1722 eiro).