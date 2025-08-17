Titula "pasaulē neglītākais suns" kronēšanas ceremonija
Šogad pasaules neglītākā suņa titula konkursā žūrijas simpātijas īpaši iekarojusi bezspalvaina franču buldoga jauktenīte vārdā Petūnija.
Pasaulē
Šodien 16:33
FOTO: Amerikā kronēts pasaulē neglītākais suns
Šogad pasaules neglītākā suņa titula konkursā žūrijas simpātijas īpaši iekarojusi bezspalvaina franču buldoga jauktenīte vārdā Petūnija, ziņo "Euronews".
Petūnijas saimnieki ieguva balvu 5000 ASV dolāru apmērā.
Šogad pasaules neglītākā suņa titula konkursā žūrijas simpātijas īpaši iekarojusi bezspalvaina franču buldoga jauktenīte vārdā Petūnija.
ASV jau gadu desmitiem tiek rīkots konkurss “Pasaules neglītākais suns”, kura mērķis ir veicināt dzīvnieku adopciju un atgādināt, ka ciltsraksti nenosaka mīluļa vērtību. Šajā neparastajā sacensībā plāns kažoks, šķībi zobi vai šķielēšana tiek uzskatīti nevis par trūkumiem, bet gan par īpašām un apburošām priekšrocībām.