Slavenais reperis Makss Koržs Varšavas koncertā aicina apturēt karu; policija aiztur 109 cilvēkus
Varšavā Nacionālajā stadionā sestdien notikušajā baltkrievu repera Maksa Korža koncertā policija aizturējusi 109 cilvēkus, pirmdien pavēstīja likumsargi.
Aizturētie apsūdzēti par narkotiku glabāšanu, uzbrukumu apsargiem, nelikumīgu iekļūšanu masu pasākuma teritorijā un par pirotehnikas ienešanu stadionā, norādīja policija.
50 cilvēkiem jau ir piespriesti naudassodi, vēl 38 lietas nosūtītas uz tiesu. Stadionā bija redzami vairāki Baltkrievijas baltsarkanbaltie un Ukrainas valsts karogi, arī daži Ukrainas nemiernieku armijas sarkanmelnie karogi.
Korža Varšavas koncerts tika izziņots vēl 2024. gadā, un biļetes tika izpirktas piecu dienu laikā.
Varšavas koncertā mūziķis arī teica pretkara runu. No skatuves vairākkārt skanēja sauklis "Apturi karu!", ko stadionā atkārtoja fanu tūkstoši. Kopumā koncertu apmeklējuši 70 000 cilvēku.
Mūziķa nākamā uzstāšanās paredzēta Kazahstānā Almati 6. septembrī.
