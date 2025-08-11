VIDEO: Austrālijā manīts liesmojošs meteorīts. "Man visa māja nodrebēja!"
Svētdien, 10. augustā, Viktorijas štata debesis izgaismoja spilgts, liesmojošs meteorīts. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka objekts "bija ātrs un ārkārtīgi spilgts, turklāt to pavadīja skaļš troksnis".
"Meteorīts bija zilā un sarkanā krāsā un ārkārtīgi iegarenas formas. Tas nokrita kalnu grēdā, netālu no vietas, kur mēs dzīvojam," vietnē "Facebook" norāda vietējais iedzīvotājs Deils, atklājot, ka lidojošo objektu manīja ap plkst. 19.40 pēc vietējā laika.
Bet kāda cita vietējā iedzīvotāja norāda, ka "meteorīts lidoja ļoti zemu". "Tas lidoja tieši virs manas galvas un atradās zemāk par lidmašīnu... tas atradās tik tuvu, ka es redzēju degošo objektu visai skaidri. Tas šķita kā vulkānisks iezis, kas deg oranžā krāsā un uz tā bija manāmi melni veidojumi," vietnē "Facebook" pauž Saskia. Viņa norāda, ka neilgi pēc tam atskanēja "skaļš trieciena blīkšķis un zeme esot manāmi nodrebējusi". "Mana māja un zeme [pēc trieciena] manāmi drebēja," pauž sieviete.
Austrālijas astrofiziķis un astronoms profesors Džonti Horners no Dienvidkvīnslendas Universitātes apstiprināja, ka redzētais objekts bija meteors. “No tā, cik spožs tas bija, un no tā, ka dažas minūtes pēc tā parādīšanās atskanēja skaļa dārdoņa, šķiet ticams, ka tā fragmenti varēja sasniegt zemi.”
Tāpat viņš piebilda, ka šobrīd nekas vēl nav atrasts un norādīja, ka nokritušos meteorītus nemaz nav tik viegli pamanīt. “Ir jābūt diezgan lielam ekspertam, lai saprastu, ka tas, ko jūs esat pamanījis, ir tas, ko jūs cerējāt ieraudzīt,” viņš norādīja.