Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs par Austrālijas plāniem atzīt Palestīnu paziņoja pirmdien, 11. augustā.
Pasaulē
Šodien 07:16
Austrālija paziņojusi par plāniem atzīt Palestīnas valsti
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs paziņojis, ka Austrālija septembrī gaidāmās ANO Ģenerālās asamblejas laikā grasās atzīt Palestīnas valsti.
Vairākas valstis, tai skaitā Francija, Lielbritānija un Kanāda, ir paziņojušas par plāniem atzīt Palestīnas valsti. Albanīzs paziņoja, ka "Austrālija atzīs palestīniešu tautas tiesības uz savu valsti". Viņš arī pavēstīja, ka saņēmis garantijas no Palestīniešu pašpārvaldes, ka teroristu grupējumam "Hamās" nebūs ietekmes Palestīnas valstī. "Šobrīd ir izdevīgs brīdis, un Austrālija sadarbosies ar starptautisko sabiedrību, lai to izmantotu," norādīja Albanīzs.
Par plāniem atzīt Palestīnas valsti jau paziņojusi Francija, Lielbritānija un Kanāda. Pēc Kanādas paziņojuma, Izraēlas vēstniecība Otavā paziņoja, ka "palestīniešu valsts atzīšana atalgo un leģitimē "Hamas" briesmīgo barbarismu 2023.gada 7.oktobrī".