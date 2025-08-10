Ukrainas Ārlietu ministrija nosoda Fico izteikumus saistībā ar gaidāmo Trampa un Putina tikšanos
Ukrainas Ārlietu ministrija svētdien nosodījusi Slovākijas premjerministra Roberta Fico izteikumus saistībā ar gaidāmo ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samitu, kuros viņš salīdzinājis Ukrainu ar zāli, bet ASV un Krieviju - ar ziloņiem.
Fico, komentējot piektdien Aļaskā gaidāmo Trampa un Putina tikšanos, sacīja, ka neatkarīgi no tā, par ko abi vienosies, visvairāk cietīs Ukraina.
"Atceraties seno afrikāņu patiesību, ko es tik ļoti mīlu atkārtot? Neatkarīgi no tā, vai ziloņi cīnās vai nodarbojas ar seksu, vienmēr cieš zāle. Neatkarīgi no tā, kā 15. augustā beigsies ziloņu sarunas, cietīs zāle - šajā gadījumā Ukraina," sacīja Slovākijas premjerministrs, kurš pazīstams ar savu Maskavai draudzīgo nostāju.
Ukrainas Ārlietu ministrija Fico teikto nodēvējusi par nožēlas vērtu.
"Ir nožēlojami, ka Eiropas Savienības dalībvalsts valdības vadītājs atļaujas atklāti aizskarošu retoriku attiecībā uz Ukrainu un ukraiņu tautu, kas katru dienu varonīgi cīnās pret Krievijas agresiju, ierobežojot to savā zemē visas Eiropas drošības interesēs," teikts Ukrainas Ārlietu ministrijas paziņojumā.