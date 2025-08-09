VIDEO: Spānijā ugunsdzēsēji novērš katastrofu un no liesmām izglābj viduslaiku arhitektūras pieminekli
8. augustā Spānijas pilsētas Kordovas vēsturiskajā katedrālē, kas ir bijusī mošeja, izcēlās ugunsgrēks. Ugunsdzēsēji to ātri ierobežoja, paziņoja Kordovas mērs Hosē Mara Beljido.
Soctīklos publicētajos videoierakstos redzamas liesmas un dūmi, kas izplūst no ievērojamā tūristu apskates objekta, kuru apmeklē divi miljoni cilvēku gadā.
"Piemineklis ir izglābts. Nebūs [ugunsgrēka] izplatīšanās, nebūs katastrofas, teiksim tā," mērs paziņoja telekanālam "Cadena".
Ugunsdzēsēju brigāde paziņoja, ka ugunsgrēks tiek kontrolēts, bet vēl nav nodzēsts.
Ugunsgrēks izcēlās ap plkst.21.00 (plkst.22.00 pēc Latvijas laika), izraisot bailes par agrīnās viduslaiku arhitektūras pieminekļa likteni un liekot atcerēties 2019.gada ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē.
ABC un citi laikraksti ziņoja, ka katedrālē aizdegusies mehāniskā tīrīšanas mašīna.
Bijusī Kordovas mošeja, kas tiek uzskatīta par islāma arhitektūras pērli, tika uzcelta agrākās baznīcas vietā laikā starp 8. līdz 10.gadsimtu, kad šajā pilsētā valdīja Umaijādu dinastijas emīrs Abdelrahmans.
Kristiešu veiktās Spānijas rekonkistas (atkarošanas) gaitā 13.gadsimtā Kastīlijas karaļa Ferdinanda III laikā šī mošeja tika pārveidota par katedrāli. Nākamo gadsimtu laikā šajā baznīcā tika veiktas nelielas arhitektoniskas izmaiņas.