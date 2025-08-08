NATO un ASV veido jaunu sistēmu, lai Eiropa varētu vienkāršāk bruņot Ukrainu
ASV Aizsardzības ministrija un NATO izstrādājušas jaunu mehānismu, lai Eiropas valstis varētu iepirkt ieročus Ukrainai, ziņo telekanāls CNN, atsaucoties uz avotiem.
Izstrādātā mehānisma ietvaros būtībā tiks izveidots NATO bankas konts, uz kuru sabiedrotie varēs pārskaitīt naudu, lai iegādātos ieročus no ASV.
Ukraina nosūtītu nepieciešamo ieroču sarakstu tieši NATO, un tad ģenerālis Aleksuss Grinkevičs, pašreizējais ASV Eiropas pavēlniecības vadītājs un NATO apvienoto spēku virspavēlnieks Eiropā, izvērtētu, vai ASV ir pietiekami daudz ieroču krājumu, lai tos pārdotu.
Pēc tam, kā CNN pastāstīja labi informēti avoti, Grinkevičs nodos sarakstu Eiropas partneriem, lai tie varētu ieročus iegādāties.
Tajā pašā laikā CNN norāda, ka Pentagons jūlijā izstrādājis memorandu, kas ļauj Ukrainai paredzētos ieročus novirzīt atpakaļ uz ASV noliktavām. Tas varētu nozīmēt, kā skaidro viens no televīzijas kanāla avotiem, ka "nekas cits kā tiešs ASV prezidenta rīkojums netiks pieņemts".
NATO valstis iecerējušas ieguldīt desmit miljardus dolāru ieroču iegādē Ukrainai.
Iepriekš alianses ģenerālsekretārs Marks Rite paziņoja, ka NATO dalībvalstis jau ir apņēmušās piešķirt vairāk nekā miljardu dolāru Ukrainas apbruņošanai.
Tā Nīderlande plāno nodot Ukrainai ASV ieročus 500 miljonu eiro vērtībā.