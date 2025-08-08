Lukašenko paziņo, ka neplāno kandidēt uz nākamo prezidenta termiņu
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko intervijā žurnāla "Time" korespondentam Saimonam Šusteram paziņojis, ka neplāno kandidēt uz vēl vienu pilnvaru termiņu.
Baltkrievijas pirmajā televīzijas kanālā piektdien pārraidītajā intervijā Lukašenko arī apgalvo, ka viņš neesot vēlējies kandidēt jau iepriekšējās vēlēšanās, kas notika 2025.gada janvārī, taču "nācies" to darīt, lai nekļūtu par "nodevēju", kas "vēlas aizbēgt".
Diktators arī paziņoja, ka nākamo valsts vadītāju nesaskata savā jaunākajā dēlā Nikolajā, kas šobrīd ir 20 gadus vecs. "Nē, viņš nav pēctecis. Es jau zināju, ka vēlies [to] jautāt. Nē, nē, nē. Pajautā viņam - ar to tu vari viņu tikai ļoti apvainot," izteicās Lukašenko.
Diktators pieļāva, ka par nākamo prezidentu varētu kļūt "cilvēks, kas īstenos nedaudz atšķirīgu politiku".
"Tikai lai uzreiz neko nelauž, (..) lai balstoties uz stipro pleciem, uz tā, kas ir, mierīgi evolucionāri attīsta valsti, lai nebūtu šī revolucionārā lūzuma. Ja viņš pārliecinās sabiedrību, ka jāiet uz kādu citu stāvokli, tad, dieva dēļ," izteicās tirāns, kas pie varas atradies jau kopš 1994.gada un faktiski likvidējis valstī jebkādu opozīciju un neatkarīgos medijus.