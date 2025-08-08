Rinkēvičs: Ukraina un Moldova ir pelnījušas vienlīdzīgu ceļu uz Eiropas Savienību
Eiropas Savienības (ES) iestāšanās sarunām ar Ukrainu jānorit vienlaikus ar Moldovu, sacījis Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, kuram piektdien bija telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Kā informēja Latvijas prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs telefonsarunā apliecināja Latvijas atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju un Ukrainas eirointegrācijai.
Latvijas prezidents akcentēja, ka Ukrainas un Moldovas eirointegrācija stiprina abu kandidātvalstu un visas ES drošību. Viņš norādīja, ka Ukraina un Moldova ceļu uz ES uzsāka kopā un abu valstu virzībai uz dalību ES arī turpmāk jānorit plecu pie pleca.
Rinkēvičs klāstīja, ka Latvija turpinās visa veida atbalstu Ukrainai, tai skaitā iesaistoties jaunajā NATO iniciatīvā, finansējot ASV ražotā bruņojuma piegādes Ukrainai.
Pēc Latvijas prezidenta paustā, papildus līdzšinējam militārajam atbalstam Ukrainai, Latvija finansiāli atbalstīs jauno NATO iniciatīvu iegādāties ASV ražotās pretgaisa aizsardzības sistēmas un munīciju, lai to nodotu Ukrainai. "Ir jāstiprina Ukrainas spējas aizsargāt iedzīvotājus un kritisko infrastruktūru no Krievijas brutālajiem uzbrukumiem," sacījis Rinkēvičs.
Latvijas prezidents uzklausīja Ukrainas prezidenta sniegto informāciju par centieniem panākt uguns pārtraukšanu, kā arī taisnīgu un ilgstošu mieru.
Jau rakstīts, ka Latvijas un Ukrainas prezidenti apsprieduši jauno NATO iniciatīvu par Ukrainai nepieciešamo ieroču iepirkšanu no ASV, kam Latvija esot gatava pievienoties.
Kā sociālo mediju platformās norāda Zelenskis, sarunas laikā Ukrainas prezidents informējis Rinkēviču par sarunām ar sabiedrotajiem un diplomātisko situāciju, kā arī izklāstījis nepieciešamos soļus, kas, viņaprāt, būtu sperami turpmāk.
"Ukrainai un visām citām Eiropas valstīm nepieciešams stabils miers un garantēta nākotne. Svarīgi, ka mēs vienādi saprotam, [ka] to var panākt, pateicoties ASV atbalstam un Eiropas vienotībai. Vienojāmies par [savu] pūliņu koordināciju," raksta Zelenskis.
Rinkēvičs paudis atbalstu Ukrainas ātrai uzņemšanai Eiropas Savienībā (ES). Zelenskis uzskata, ka Ukraina esot paveikusi visu tam nepieciešamo un būtu taisnīgi atvērt pirmās iestāšanās sarunu sadaļas vienlaikus ar Moldovu.
"Latvija pilnīgi principiāli atbalsta Ukrainas dalību ES un NATO," piebildis Zelenskis.