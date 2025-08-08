Kalifornijā plosās mežu ugunsgrēki, notiek iedzīvotāju evakuācija
ASV Kalifornijas štatā kalnu apvidū uz ziemeļiem no Losandželosas plosās meža ugunsgrēks, un tā dēļ divos štata apgabalos izsludināta iedzīvotāju evakuācija, ziņo varasiestādes. Ugunsgrēkā izdegusi 2000 hektāru liela platība.
Vismaz desmit zonās Losandželosas un Venturas apgabalos izdoti rīkojumi par evakuāciju, un līdz ceturtdienas plkst.23 bija pārvietoti 2700 iedzīvotāju, ziņu aģentūrai AFP pavēstīja Venturas apgabala ugunsdzēsības departamenta pārstāvis Endrū Dauds.
Lai ierobežotu ugunsgrēka izplatīšanos, izvietoti vismaz 400 darbinieku, norādīja Dauds.
Ugunsgrēks izcēlies laikā, kad ugunsdzēsēji cīnījās ar citu meža ugunsgrēku - līdz šim lielāko Kalifornijā, kas plosījās jau astoto dienu pēc kārtas un bija pārņēmis vairāk nekā 40 000 hektāru platību Lospadresas nacionālajā mežā, apdraudot simtiem māju.
Pēdējais ugunsgrēks līdz šim ir izdedzinājis 2000 hektārus, un to nav izdevies savaldīt, teica Dauds.
Losandželosas apgabala priekšsēdētāja Katrīna Bargere aicināja iedzīvotājus ievērot evakuācijas norādījumus.