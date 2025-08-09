Itāļi dusmīgi reaģē uz ikonisku romiešu ēdiena recepti, kas publicēta populārā britu vietnē
Itāļi dusmīgi reaģējuši uz tradicionāla romiešu ēdiena recepti, kas publicēta populārajā britu vietnē "Good Food" ("Labs ēdiens"). Receptē bija norādītas liekas sastāvdaļas, turklāt pats ēdiens bija pasniegts kā "ātrā uzkoda".
Runa ir par pastu cacio e pepe (no itāļu valodas - "siers un pipari") - vienu no klasiskiem un vienkāršākajiem itāļu virtuves ēdieniem.
Receptē vietnē "Good Food" tika norādītas četras sastāvdaļas: spageti, melnie pipari, parmezāns un sviests, kā papildu komponents tika piedāvāts trekns saldais krējums, vēsta BBC.
Taču oriģinālajā receptē ir tikai trīs sastāvdaļas: spageti (vai Romas versijā - pasta tonnarelli), melnie pipari un siers pecorino romano.
Sašutums bija tik spēcīgs, ka pakalpojumu nozares uzņēmumus apvienojošā asociācija "FIEPeT" pacēla šo jautājumu līdz diplomātiskajam līmenim.
Asociācija paziņoja, ka bijusi pārsteigta, ieraugot šo recepti labi zināmā un cienījamā britu kulinārijas vietnē, kura agrāk piederēja BBC komerciālajai struktūrai - BBC Studios.
Romas "FIEPeT" filiāles vadītājs Klaudio Pika sacīja, ka asociācija ir nosūtījusi vēstules gan vietnes īpašniekam - uzņēmumam "Immediate Media", gan Apvienotās Karalistes vēstniekam Romā Edvardam Llevelinam.
"Tas ir ikonisks ēdiens, tradicionāls gan Romai, gan Lacio reģionam, un jau daudzus gadus ir neatņemama itāļu virtuves sastāvdaļa - tik ļoti, ka to gatavo arī ārpus Itālijas," viņš norādīja.
Kulinārais skandāls tika plaši atspoguļots Itālijas medijos. Vislielāko sašutumu itāļiem izraisīja tas, ka vietne būtībā maldinājusi lasītājus, pasniedzot savu ēdiena versiju kā oriģinālu. Klaudio Pika atgādināja, ka oriģinālajā receptē netiek izmantots parmezāns un sviests.
Itāļi bieži pauž neapmierinātību, kad ārzemnieki pārveido viņu tradicionālās receptes - piemēram, pievienojot picai ananasu vai izmantojot saldo krējumu pastas "karbonara" pagatavošanā.
Kafejnīcas īpašniece netālu no Vatikāna Nikola īpaši sašutusi par saldo krējumu pievienošanu "cacio e pepe". "Pasta cacio e pepe nav jāvāra ar saldo krējumu, krējums ir paredzēts desertiem. Svētā vārdā! Tas, kurš izmanto krējumu, nesaprot, kas ir kulinārija," viņa sacīja BBC.
Eleonora, kas strādā kafejnīcā Romas centrā, uzskata, ka, iespējams, itāļiem nevajadzētu tik ļoti pārdzīvot par sastāvdaļām, tomēr izprot šādu reakciju. "Mūsu tradīcijas balstās uz ēdienu. Tāpēc, ja kāds aizskar vienīgo lietu, kas mums ir - visā pasaulē... tas var mūs mazliet sāpināt," viņa teica.