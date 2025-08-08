ASV prezidents Donalds Tramps.
Šodien 07:30
Putinam pirms tikšanās ar mani nav nepieciešams tikties ar Zelenski, uzsver Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Krievijas diktatoram Vladimiru Putinam pirms tikšanās ar viņu nav nepieciešams tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Preses brīfingā Baltajā namā viņam tika jautāts, vai viņš patiešām ir izvirzījis nosacījumu, ka viņa tikšanās ar Putinu notiks tikai tad, ja Putins pirms tam tiksies ar Zelenski. "Nē, nē," atbildēja ASV prezidents.
Trampam arī jautāja, vai joprojām ir spēkā termiņš, ko viņš noteica Krievijas ultimātam par pamieru Ukrainā, kas beidzas piektdien. ASV līderis uz šo jautājumu tieši neatbildēja, bet teica, ka viss būs atkarīgs no Putina.
"Tas būs atkarīgs no viņa. Mēs redzēsim, ko viņš teiks. Ļoti vīlies," piebilda Tramps.