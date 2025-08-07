Francijā plosās pēdējo desmitgažu postošākais mežu ugunsgrēks
Francijā ceturtdien turpina plosīties pēdējo desmitgažu lielākais meža ugunsgrēks, tiesa, tā izplešanās tagad notiek lēnāk nekā līdz šim, ziņo varasiestādes. Ugunsgrēkā valsts dienvidos izpostīta 160 kvadrātkilometru liela platība, viens cilvēks gājis bojā.
Ugunsgrēks, kas izcēlās otrdien Korbjēra kalnu masīvā Odas reģionā, joprojām nav savaldīts, neraugoties uz vairāk nekā 2100 ugunsdzēsēju un vairāku ugunsdzēsēju lidmašīnu iesaisti.
Straujo ugunsgrēka izplatību sekmēja karstie un sausie laikapstākļi vairāku nedēļu garumā. Tiesa, pateicoties vēsākai temperatūrai un lēnākam vējam aizvadītajā naktī, situācija kļuvusi nedaudz vieglāka. "Cīņa turpinās, mums ir ugunsgrēks, kas vēl netiek kontrolēts," raidorganizācijai BFMTV sacīja reģiona administrators Kristiāns Pugē.
Ugunsgrēks pārņēmis 15 Korbjēra masīva komūnas, postījumi nodarīti vismaz 36 mājām. Viens cilvēks gāja bojā savā mājā, un vismaz 13 citi ievainoti, arī 11 ugunsdzēsēji, ziņo vietējās varasiestādes. Trīs cilvēki pazuduši bez vēsts, norādīja Odas prefektūra.
Iedzīvotāji un tūristi tiek aicināti palikt savās mājās, ja vien viņiem nav likts evakuēties.
Kā norādīja Francijas ekoloģisko pārmaiņu ministre Agnese Panjē-Rinašēra, ugunsgrēks, kas izcēlās Ribotas ciematā, ir lielākais, kādu Francija pieredzējusi kopš 1949.gada.
Dienvideiropā šovasar notikuši vairāki lieli ugunsgrēki. Pagājušajā mēnesī meža ugunsgrēkā, kas sasniedza Francijas otru lielāko pilsētu Marseļu, cieta aptuveni 300 cilvēku.