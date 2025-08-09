Somijā veikalu ķēde zādzību dēļ atsakās no pašapkalpošanās kasēm
Helsinkos viens no “K-market” veikaliem atteicies no pašapkalpošanās kasēm, un iemesls ir zagļu radītie zaudējumi, kas sasniedz desmitiem tūkstošu eiro gadā.
Veikala vadītājs Niko Grēnbergs laikrakstam “Helsingin Sanomat” stāsta, ka garnadži izdomā ļoti radošus veidus, piemēram, paņem svītrkoda uzlīmi no lētiem tomātiem un pielīmē to dārgākam produktam. Cita izplatīta metode ir paņemt vairākas preces, bet pie kases noskenēt tikai daļu. Jaunākais zaglis, kura dēļ saukta policija, bijis tikai astoņus gadus vecs.
Pircēji uz atteikšanos no pašapkalpošanās kasēm reaģējuši “pārsvarā ļoti pozitīvi”, kad viņiem paskaidrots iemesls. Ar Grēnbergu jau sazinājušies vairāki kolēģi, apsverot līdzīgu soli. Viņš zina teikt, ka iepriekš šāds process strauji sācies Zviedrijā. Grēnbergs pieņēmis četrus jaunus darbiniekus: “Tagad mēs atgriežamies pie vecā modeļa.”
Tikmēr “K-supermarket Postitalo” Helsinku centrā izmēģina jaunu risinājumu zādzību mazināšanai – pašapkalpošanās kases ekrānā tiek rādīts reāllaika attēls no novērošanas kameras, kurā klients redz pats sevi, skenējot un maksājot par precēm. Mērķis ir panākt, lai cilvēks, redzot sevi ekrānā, justos tā, it kā viņu vērotu arī kāds cits.