Ik divas minūtes kāds kļūst par upuri: Vācijā vardarbība ģimenē sasniedz nepieredzētu līmeni
Vardarbība ģimenēs Vācijā sasniegusi nepieredzētu līmeni – ik divas minūtes kāds savās mājās kļūst par upuri. Astoņdesmit procenti cietušo ir sievietes, turklāt gandrīz katru dienu kādu nogalina.
Pēc federālās kriminālpolicijas datiem, pērn reģistrēti 256 942 vardarbības gadījumi, turklāt ne par visiem ziņots likumsargiem. Oficiālais rādītājs pieaudzis par 3,7 procentiem. Jau 2023. gadā Vācijā bija noslepkavots gandrīz trīsreiz vairāk sieviešu nekā iepriekšējā gadā, un lielākoties vainojams bijušais partneris.
Tikai tagad Vācijā sāk spriest par varmāku elektronisko uzraudzību valsts līmenī, pagaidām to izmanto tikai Hesenē un Saksijā. “Kas Jauns Avīze” jau rakstīja, ka šāda sistēma nesen ieviesta Latvijā.
Pērn februārī parlaments pieņēma likumu, kas uzdod federālajām zemēm nodrošināt vardarbības upuru aizsardzību un konsultācijas. No 2027. līdz 2036. gadam valdība tam piešķirs 2,6 miljardus eiro. Tomēr šīs tiesības būs pieejamas tikai no 2032. gada, un upuriem jāpaļaujas, piemēram, uz sieviešu patversmēm.
Statistika arī atklāj zīmīgu faktu – 2023. gadā 69% sieviešu, kas lūdza šādu palīdzību, bija dzimušas ārpus Vācijas. Tas nozīmē, ka vardarbība īpaši asi izpaužas imigrantu vidū. Latvijā pērn policija saņēmusi ap 7000 ziņojumu par vardarbību ģimenē. 2023. gadā pagaidu aizsardzība bija piemērota 4435 personām.