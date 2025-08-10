Nirnbergas zoodārzā nogalināti 12 paviāni: tiem esot "pietrūcis vietas"
Nirnbergas zoodārzā Vācijā, nespējot citādi atrisināt pārapdzīvotības problēmu, nogalināti 12 veselīgi Gvinejas paviāni.
Zoodārza vadība skaidro, ka sāka trūkt vietas, bet dzīvniekus nevarēja pārvietot uz citiem zoodārziem un pretapaugļošanās pasākumi bija neveiksmīgi. Jau pērn bars ir pieaudzis līdz 40 paviāniem, bet telpas paredzētas tikai 25. Saspiestība veicināja aizvien biežākus konfliktus, atsevišķi paviāni guvuši traumas.
Dzīvnieku tiesību aizstāvības grupas asi kritizē zoodārza rīcību. Aktīvisti norāda uz dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumu un draud iesūdzēt tiesā iestādes vadību, sakot, ka problēma ir viņu pašu radīta.
Arestēti septiņi dzīvnieku aizstāvji, kas pārrāpās pār žogu un sarīkoja zoodārzā protestu, viena sieviete pielīmējās uz zemes netālu no ieejas. Paviānus tas neglāba, visi nošauti un izbaroti zoodārza plēsīgajiem iemītniekiem. Likvidēto primātu vidū nebija grūsnu mātīšu.
Kristofs Maisaks, Vācijas Juridiskās asociācijas dzīvnieku aizsardzības tiesību jautājumos vadītājs, norāda, ka dzīvnieku pārāk brīva vai nekontrolēta vairošanās nevar būt pietiekams iemesls to nogalināšanai.
Zoodārza direktors Dags Enke skaidro, ka lēmums pieņemts pēc “daudzu gadu pārdomām” un tas var būt “leģitīms pēdējais līdzeklis populācijas saglabāšanai”. Šāda rīcība atbilst Eiropas Zooloģisko dārzu un akvāriju asociācijas noteiktajiem kritērijiem.
Janvārī likvidācija un izbarošana plēsējiem draudēja 28 apkakles pekariem Rīgas zoodārzā, jo līdz ar jaunās Himalaju ekspozīcijas celtniecību šīm cūciņām neesot vietas. Anonīmi darbinieki sacēla trauksmi, un pekarus nolēma pārcelt uz zoodārza filiāli “Cīruļi” Kalvenē. Tiesa, agrāk “liekie” pekari Rīgas zoodārzā ir likvidēti, lai regulētu tēviņu skaitu un izslēgtu konfliktus.
2014. gadā Kopenhāgenas zoodārzā nogalināja par lieku kļuvušu jaunu, veselīgu žirafi, kas bija ģenētiski pārāk tuva pārējiem šīs sugas pārstāvjiem. Turklāt dāņi to pārvērta par “izglītojošu šovu” – dzīvnieku nošāva, sadalīja un izbaroja lauvām apmeklētāju, bērnus ieskaitot, acu priekšā.
Pāris mēnešus vēlāk šajā pašā zoodārzā iemidzināja divus vecus lauvas un divus lauvēnus, kas bez vecākiem nespētu par sevi parūpēties, bet darbinieki tādas rūpes neuzņēmās.