“Man nav iebildumu”: Putins pirmo reizi mēnešu laikā komentē iespēju tikties ar Zelenski
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka viņam “nav iebildumu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski”.
Reaģējot uz iespējamu tikšanos ar Donaldu Trampu, Putins sacīja, ka interese par ASV–Krievijas samitu ir “savstarpēja” un Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) ir viena no iespējamām vietām, kur to varētu rīkot.
Tomēr samita norises vieta joprojām nav skaidra. Krievijas dikators norādīja, ka viņam esot “daudzi draugi”, kas būtu gatavi palīdzēt šādas tikšanās organizēšanā. Jāatzīmē, ka Putina ceļošanas iespējas ir ierobežotas, ņemot vērā Starptautiskās krimināltiesas izsniegto aresta orderi, kas izdots par piespiedu bērnu izvešanu no Ukrainas uz Krieviju kara laikā.
Attiecībā uz iespējamo tikšanos ar Ukrainas prezidentu – vienu no nosacījumiem, ko izvirzījis Tramps, lai pats tiktos ar Putinu, – Krievijas līderis piebilda: “Esmu daudzkārt teicis – man principā nav nekādu iebildumu, tas ir iespējams.”
Taču viņš uzreiz distancējās no reālas tikšanās notikšanas tuvākajā laikā, paskaidrojot: “Ir jāizveido noteikti apstākļi šādai tikšanās reizei. Diemžēl līdz tādiem apstākļiem mēs vēl esam tālu.”
Tikmēr Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina ir gatava pamieram, taču Krievija vēl nav sniegusi “skaidru publisku atbildi”.
Sociālajā tīklā "X" Ukrainas prezidents informēja, ka šodien runājis ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu par pozīciju saskaņošanu, kā arī lai dalītos ar Kijivas skatījumu uz sarunu, kas dienu iepriekš notika ar Donaldu Trampu. Tāpat viņš komentēja iespēju par pamieru starp Ukrainu un Krieviju:
“Mēs joprojām apzināmies, cik svarīgs ir īsts pamiers. Ukraina ir gatava, taču Krievijas pusē joprojām nav skaidras publiskas atbildes.”
Jāatgādina, ka Ukrainas prezidents šogad maijā jau aicināja Putinu tikties – Stambulā, lai runātu par kara izbeigšanu. Putins šo piedāvājumu nepieņēma.
Kā zināms, Tramps trešdien paziņoja, ka varētu "ļoti drīz" tikties ar Putinu. Ar šo paziņojumu Tramps nāca klajā pēc trešdien Maskavā notikušajām Putina un Vitkofa sarunām, kuras Tramps raksturoja kā ļoti produktīvas.