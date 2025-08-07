Sudānas armija bombardējusi un pilnībā iznīcinājusi Apvienoto Arābu Emirātu lidmašīnu ar kolumbiešu algotņiem
Sudānas gaisa spēki ir iznīcinājuši Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) lidmašīnu ar kolumbiešu algotņiem, nogalinot vismaz 40 algotņus, trešdien ziņoja ar armiju saistītā valsts televīzija.
Lidmašīna "tika bombardēta un pilnīgi iznīcināta" pēc nolaišanās paramilitāro spēku kontrolētajā Njalas lidostā Dārfūras reģionā, pavēstīja armijas ziņu avots.
Sudānas armija, kas kopš 2023. gada aprīļa karo ar paramilitāro grupējumu "Ātrie atbalsta spēki" (RSF), pēdējā laikā ir vairākkārt veikusi gaisa triecienus šai lidostai.
RSF vai AAE vēl nav apstiprinājuši ziņu par lidmašīnas iznīcināšanu un algotņu nogalināšanu. Valsts televīzija ziņoja, ka lidmašīna bija izlidojusi no kādas aviobāzes Persijas līča reģionā, vedot desmitiem ārvalstu karotāju un militāro aprīkojumu, kas bija paredzēti RSF, kas kontrolē gandrīz visu Dārfūru.
Abdelfataha al Burhana vadītā Sudānas armija ir ilgstoši apsūdzējusi AAE mūsdienīga bruņojuma, tai skaitā dronu, piegādāšanā RSF caur Njalas lidostu. AAE noliedz šīs apsūdzības, neraugoties uz daudziem ziņojumiem no ANO ekspertu, ASV politiķu un starptautisko organizāciju puses.
Jeila Universitātes izplatītos satelītattēlos ir redzami daudzi Ķīnā ražoti tāla darbības rādiusa droni Dienviddārfūras štata galvaspilsētas Njalas lidostā. Sudānas valdība pirmdien apsūdzēja AAE kolumbiešu algotņu vervēšanā un finansēšanā, lai tie cīnītos RSF pusē, un apgalvoja, ka tai ir dokumenti, kas to pierāda.
Ziņas par kolumbiešu algotņiem Dārfūrā ir apstiprinājuši ANO eksperti. Sudāna decembrī paziņoja, ka Kolumbijas Ārlietu ministrija ir paudusi nožēlu "par dažu tās pilsoņu piedalīšanos karā". AAE iepriekš nolīga kolumbiešu algotņus operācijām Jemenā un Persijas līča rajonā.