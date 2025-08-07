Ganā nogāzies helikopters, kas bija ceļā uz Ženēvā notiekošajām ANO sarunām - visi cilvēki ir gājuši bojā
Ganā trešdien notika armijas helikoptera katastrofa, kurā gājuši bojā astoņi cilvēki, tai skaitā divi valdības ministri, paziņoja prezidenta administrācija.
Gaisa spēku helikopters ar trim apkalpes locekļiem un pieciem pasažieriem nogāzās mežā Ašanti reģionā valsts dienvidos. Visi cilvēki, kas atradās helikopterā, ir gājuši bojā.
Telekanāls "Joy News" demonstrēja ar mobilo tālruni uzņemtu video no katastrofas vietas, kurā bija redzams kūpošs vraks biezā mežā. Vēlāk kļuva zināms, ka starp bojāgājušajiem ir aizsardzības ministrs Edvards Omane Boama un vides ministrs Ibrahims Murtala Muhammeds.
Boama kļuva par aizsardzības ministru prezidenta Džona Mahamas valdībā neilgi pēc Mahamas inaugurācijas janvārī. 50 gadus vecais Muhammeds bija vides, zinātnes un tehnoloģijas ministrs. Viņam bija paredzēts piedalīties pašlaik Ženēvā notiekošās ANO sarunās, kuru mērķis ir izstrādāt globālu līgumu par plastmasas piesārņojuma apkarošanu.
Ganas mediji ziņoja, ka helikopters lidoja uz pasākumu, kas veltīts nelegālai kalnrūpniecībai, kura ir liela vides problēma šajā Rietumāfrikas valstī.
Starp bojāgājušajiem ir arī nacionālās drošības koordinatora vietnieks un bijušais lauksaimniecības ministrs Alhadži Muniru Mohammeds, kā arī prezidenta partijas "Nacionāldemokrātiskais kongress" vicepriekšsēdētājs Semjuels Sarpongs.
Prezidents Mahama atcēla savus šonedēļ paredzētos pasākumus un izsludināja trīs dienu sēras, kas sāksies ceturtdien.