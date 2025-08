Par spīti nāves briesmām: Harkivas lauksaimnieki atsakās pamest dzimto zemi

Arī risku nav iespējams apdrošināt - neviena firma nepiekritīs. No valsts Goloborodjko nesaņem nekādas dotācijas, bet arī neuzskata to par problēmu. "No kurienes valstij ņemt naudu, lai maksātu mums kompensācijas? Viņiem pašiem ir vajadzīga palīdzība," spriež lauksaimnieks. Vismaz nodokļi par mīnētajiem laukiem viņam nav jāmaksā.