Skandālu vajātais Lietuvas premjers Gintauts Palucks atkāpjas no amata; prezidents lēmumu vērtē atzinīgi

Ziņots arī par citiem aizdomīgiem Palucka darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem. Vēlāk sabiedriskais aktīvists, interneta televīzijas "Laisves TV" dibinātājs Andrjus Tapins pavēstīja, ka pagājušajā gadā dibinātais uzņēmums "Dankora", kas saņēmis vairāk nekā 170 000 eiro finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības (ES) un nonācis Lietuvas premjerministra brāļa sievas īpašumā, lielāko daļu šīs naudas iztērējis, lai iegādātos iekārtas no firmas "Garnis", kas daļēji pieder premjeram. Drīz pēc tam "Dankora" paziņoja, ka atsakās no ES līdzekļiem. Ceturtdienas rītā tiesībsargājošās institūcijas veica kratišanu "Dankora" birojā.