Lietuva pārvieto tuvāk robežai ar Baltkrieviju pretgaisa aizsardzības bataljona apakšvienību

10. jūlijā no Baltkrievijas Lietuvā ielidoja un kilometru no robežas avarēja Krievijā ražots drons "Gerbera". Krievija dronus "Gerbera", kas tiek izgatavoti no saplākšņa un putuplasta, karā Ukrainā izmanto kā mānekļus vai elektroniskajai spiegošanai.