Kremļa pārstāvji uzstāj: atjaunot attiecības ar Kijivu var tikai vienā gadījumā

Saskaņā ar Vašingtonā bāzētā Kara izpētes institūta (Institute for the Study of War – ISW) teikto, "Krievija vienpusēji noteica īstermiņa pamierus 2025. gada pavasarī, kas nesamērīgi nāca par labu Krievijai laikā, kad notika nozīmīgi politiski notikumi, kurus Kremlis pēc tam izmantoja, lai apsūdzētu Ukrainu pamiera pārkāpumos, raksta "Kyivpost.com".