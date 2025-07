Peru Andos autobuss nobrauc no ceļa un iegāžas aizā; daudz mirušo

Autobuss bija ceļā no Limas uz Peru Amazones reģionu, kad noskrēja no ceļa un iegāzās aizā. Avārijas cēlonis vēl nav noskaidrots.

Veselības aizsardzības direktors Klifors Kuripako no Huninas reģiona Peru paziņoja, ka autobuss nobraucis no ceļa un iegāzies aizā Palkas rajonā.