Trampu sola "silti sagaidīt" Skotijā, kur viņš plāno atklāt golfa laukumu

Jāpiebilst, ka 1912. gadā dzimusī Mērija Anna bija viena no desmitiem tūkstošu skotu, kas 20. gadsimta sākumā devās uz ASV un Kanādu, lai izglābtos no ekonomiskajām grūtībām dzimtenē. Mājkalpotājas darba un labākas dzīves meklējumos viņa 18 gadu vecumā 1930. gadā devās uz Ņujorku. Sešus gadus vēlāk viņa apprecējās ar veiksmīgo nekustamo īpašumu attīstītāju Frederiku Trampu — vācu imigrantu dēlu un vienu no tobrīd iekārojamākajiem vīriešiem Ņujorkā. Viņu ceturtais no pieciem bērniem Donalds Džons, kā viņu joprojām dēvē Skotijas salās, nāca pasaulē 1946. gada 14. jūnijā. Mērija Anna īslaicīgi atgriezās Skotijā 1934. gadā, taču tobrīd viņa jau bija iepazinusies ar Fredu Trampu un drīz vien uz visiem laikiem atgriezās uz dzīvi Ņujorkā. 1942. gadā viņa kļuva par naturalizētu ASV pilsoni un nomira Ņujorkā 2000. gada 7. augustā.