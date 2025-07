Eksperti: Eiropai jāgatavojas jaunai konflikta eskalācijai ar Krieviju Baltijas reģionā

Eiropai jāgatavojas jaunai konflikta eskalācijas fāzei ar Krieviju Baltijas reģionā, intervijā DW saka Helge Adrians (Helge Adrians) no Berlīnes fonda Zinātne un politika (SWP). Adrians sagaida ievērojamu gadījumu pieaugumu "Krievijas ēnu tankkuģu pavadīšanai Krievijas kara flotē pāri Ziemeļu un Baltijas jūrai". Nākamais konflikta eskalācijas līmenis Baltijas reģionā ar Krieviju, viņaprāt, "tūlīt iestāsies". Kā tiešus iemeslus Adrians min, no vienas puses, pēdējo, 18. ES sankciju paketi, kas vērsta pret Krievijas gāzes un naftas eksportu, no otras puses, to, ka Krievija turpina kāpināt savas militārās iespējas Baltijas jūras reģionā, tostarp Lādogas ezerā netālu no Sanktpēterburgas.