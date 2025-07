Bijušais Krievijas kultūras ministrs Medinskis jau vadīja Krievijas delegāciju 2022. gada 28. februāra un 3. marta sarunās ar Ukrainu īsi pēc Krievijas invāzijas. Viņš ir pazīstams kā viens no galvenajiem Putina režīma ideologiem, kurš pastāvīgi apgalvo, ka krievi un ukraiņi ir viena tauta, bet invāzija Ukrainā bija neizbēgama, jo Ukraina nelikumīgi izstājās no Padomju Savienības un vispār ir daļa no krievu zemes. Savulaik viņa vadībā tika izstrādāta Krievijas vēstures mācību grāmata, kurā Ukraina nodēvēta par “antikrieviju”, kurā valda asiņainā apvērsumā pie varas nākusī hunta, bet valstī “faktiski aizliegta” krievu valodas lietošana. Mācību grāmatā apgalvots, ka ukraiņiem vairākas paaudzes iepotēts naids pret Krieviju, pamatojoties uz neonacistiskām idejām, un krievu okupanti tur tagad “cīnās par labo un patiesību”.