Bangladešas kara lidmašīna ietriecas skolas ēkā, daudzi bojā gājušie

Pavisam nesen Bangladešas kaimiņvalstī Indijā notika baisa lidmašīnas katastrofa, kad "Air India" lidmašīna "Boeing 787-8 Dreamliner" 12.jūnijā mirkli pēc pacelšanās no lidostas Amdāvādā ietriecās ēkā. Toreiz gāja bojā 260 cilvēki, no kuriem 19 atradās uz zemes. Viens pasažieris brīnumainā veidā izdzīvoja šajā katastrofā, kas ir viena no smagākajām aviācijas katastrofām Indijā.