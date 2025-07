"Apkārt simtiem cilvēku, bērni raud, pa grīdu līst asinis," pasažieri izbiedē Tallinas lidostā redzētais

"Viņam no galvas sāka tecēt asinis, viņš kļuva zilgans. Visapkārt sākās panika, cilvēki sauca pēc palīdzības un lūdza izsaukt ātro palīdzību, taču neviens no lidostas darbiniekiem uz to nereaģēja," turpina savu stāstu Marija. "Cietušajam laikam bija sirds apstāšanās, viņu sāka reanimēt divas sievietes no rindas. Tikai pēc minūtēm piecām lidostas darbinieks pienāca klāt un arī sāka palīdzēt."