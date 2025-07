"Kad ar lojalitāti vairs nepietiek!" Kā Kremļa labvēlību zaudēja Krievijas "zelta oligarhs" Konstantīns Strukovs

Šobrīd Krievijas prokurori apsūdz miljardieri par to, ka viņš daļu savas bagātības pārcēlis uz ārzemēm, lai to pasargātu no Krievijas varas iestādēm, un finansētu savu luksusa dzīvesveidu - ar dārgām jahtām, smalkām automašīnām un savrupmājām.