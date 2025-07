"Paldies jums un lai dzīvo Eiropa!" Leiena iztur EP uzticības balsojumu

Laikraksts "The New York Times" ziņoja, ka Leiena īsziņās sarakstījās ar "Pfizer" vadītāju Albertu Burlu un šiem personiskajiem kontaktiem bijusi būtiska loma vakcīnu iegādes darījumos. Eiropas Savienības Vispārējā tiesa nesen secināja, ka EK rīkojās nepareizi, liedzot "The New York Times" piekļuvi Leienas īsziņu sarakstei ar "Pfizer" vadītāju.