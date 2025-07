Kauņā narkotisku vielu saindēšanās dēļ miris 15 gadus vecs zēns; blakus atrasts veips

„Sarunas un informācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Vecākiem jārunā ar pusaudžiem par šīm riska situācijām. Nebūsim naivi – bērni, īpaši pusaudži, mēģinās. Statistika runā pati par sevi – praktiski katrs otrais pusaudzis ir mēģinājis elektroniskās cigaretes. Jābrīdina, kas slēpjas aiz tā, kas var notikt. Īpaši, ja ir daudz toksisku vielu, kas tiek pievienotas šķidrumiem, pat nezinot par to. Tas ir viens, bet otrs – bērni ir mūsu atspulgs. Daudzi pieaugušie dara to pašu,” sacīja ārsts.