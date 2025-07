Lielbritānija un Francija vienojas par kopīgu kodolatbildi uzbrukuma gadījumā Eiropai

Draudi no Krievijas puses, kuras līderis atraisīja asiņaināko karu Eiropā pēc Otrā pasaules kara un kopā ar saviem padotajiem ne reizi vien draudēja Rietumiem ar kodolieročiem, lika eiropiešiem meklēt iespējas stiprināt aizsardzību, tostarp kodoljomā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka viņi vairs nevar viennozīmīgi paļauties uz aizsardzību no ASV puses. "[Mūs] nekas vairs nepārsteidz; mums jābūt gataviem uz visu," par pašreizējās ASV administrācijas uzvedību sacīja "Politico" kādas NATO dalībvalsts diplomāts. Tāpēc sadarbība ar Eiropas kodollielvalstīm, Lielbritāniju un Franciju, kas ar "kodollietussargu" var piesegt visu Eiropu, tagad tiek vērtēta kā viens no galvenajiem variantiem, kā nodrošināt Vecās pasaules drošību, raksta "The Moscow Times".