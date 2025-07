Traģēdija Bergamo lidostā: vīrietis meties pasažieru lidmašīnas dzinējā

Bojāgājušais bija 35 gadus vecs. Viņš nebija ne pasažieris, ne Milānas-Bergamo lidostas darbinieks. Pēc "Bergamo News" datiem, viņš termināla teritorijā iebraucis ar automašīnu, pametis automašīnu un ieskrējis ēkā, vēsta "The Daliy Mail". Vīrietis lidostā ieradies bez biļetes un iekļuvis slēgtā zonā, kas ved uz skrejceļu, kur viņu mēģinājuši apturēt divi robežpolicijas darbinieki. Viņš it kā izrāvies no viņu rokām un izskrējis lidlaukā, kur "meties vienā no diviem turboreaktīvajiem dzinējiem".